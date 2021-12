DualSense su PC, controller PS5 supportato appieno grazie a un programma gratuito

DualSense, il controller PS5 può essere supportato praticamente appieno su PC grazie a un programma gratuito chiamato DualSenseX, che va ad attivare feedback aptico e trigger adattivi anche laddove non disponibili ufficialmente.

DualSenseX, scarica gratis

Steam ha esteso il supporto per il DualSense lo scorso gennaio, ma l'esperienza non è per forza di cose paragonabile a quella ottenibile nativamente su PlayStation 5 e non tutti i giochi sfruttano le peculiarità del dispositivo.

Viene dunque in aiuto questo software, che dispone di un bel po' di opzioni per il controller Sony e permette, fra le altre cose, di regolare la risposta dei grilletti, attivare il feedback aptico basato sull'audio e altro ancora.

DualSenseX, la schermata delle opzioni

DualSenseX, la schermata delle opzioni

Non è finita qui: come illustrato anche nel video tutorial qui sopra, il software di DualSenseX può anche emulare il funzionamento del DualShock 4 o del controller Xbox.

Si tratta insomma di uno strumento davvero interessante per chi gioca su PC e possiede un DualSense o vorrebbe acquistarne uno, in attesa di un supporto ufficiale più completo.