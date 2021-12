Psychonauts 2: Tim Schafer e Jack Black ci giocano insieme

Il grande Tim Schafer e l'altrettanto grande Jack Black hanno realizzato un video in cui giocano insieme a Psychonauts 2, il recente capolavoro di Double Fine. Si tratta di un filmato che dura circa un'ora in cui i due chiacchierano amabilmente del gioco e dei fatti loro, in modo molto divertito. Non per niente sono amici da tempo (Jack Black ha collaborato in più occasioni con Double Fine) e sembrano avere un'intesa perfetta.

Se vogliamo è anche un ottimo modo per tornare a vedere Psychonauts 2, per molti il vero gioco dell'anno (almeno per quelli che ne capiscono... si scherza). Complessivamente è un bel vedere, sia per il piglio del duo, sia per il gioco in sé, un concentrato di anarchia creativa che non si vedeva da anni nel mondo dei videogiochi.

Per il resto vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4. Il gioco è stato inizialmente finanziato tramite una campagna di crowdfunding su FIG, per poi essere preso sotto l'ala di Microsoft, dopo l'acquisizione di Double Fine. Se volete avere più informazioni in merito, leggete la nostra recensione di Psychonauts 2, in cui ne abbiamo parlato decisamente bene.