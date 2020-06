Dying Light - Hellraid, il nuovo trailer annuncia la data di uscita del DLC

Dying Light - Hellraid ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Techland con un nuovo trailer: il DLC sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 23 luglio.

Annunciato con un teaser ad aprile, il DLC Hellraid per Dying Light introdurrà un elemento sovrannaturale nel gameplay dell'action survival in prima persona, quando il nostro personaggio viene risucchiato all'interno di un cabinato maledetto.

Nessuno sa da dove arrivi questo strano cabinato arcade. Un giorno, gli abitanti della Torre l'hanno semplicemente trovato nel seminterrato dopo un misterioso blackout. L'hanno portato al piano di sopra, senza sapere che è il portale verso un altro mondo.

Dai una scossa alla tua esperienza con Dying Light usando questo inquietante marchingegno per accedere a una nuovissima modalità di gioco basata su Hellraid, un inedito gioco fantasy-slasher in prima persona di Techland.

Entra in un portale misterioso, lascia le strade familiari di Harran e sbuca in una fortezza ultraterrena invasa dai servi dell'Inferno. Uccidi nuovi nemici demoniaci con spade medievali, asce e martelli mentre ti avventuri in corridoi di pietra e stanze tenebrose.

Dimostra le tue abilità in intense scorribande nelle segrete infestate dai demoni. Raccogli taglie per premi aggiuntivi ogni volta che torni nella fortezza. Migliora il tuo grado Hellraid per accedere a nuove armi che potrai maneggiare anche fuori dal regno infernale.

Sfida la sorte da solo o raduna un massimo di 4 persone per sfidare gli sgherri dell'Inferno. Preparati a fronteggiare forze demoniache che metteranno a dura prova le tue abilità in sfide formidabili.