Earthbound 64: spunta un nuovo video inedito del Mother 3 mai uscito su Nintendo 64

Earthbound 64 torna a mostrarsi con un video inedito che mostra sequenze di gioco mai viste prima per questo fantomatico RPG che sarebbe dovuto uscire su Nintendo 64 e rappresentare il terzo capitolo della serie, ovvero il Mother 3 originale prima della rielaborazione totale del progetto.

Di Earthbound 64 abbiamo visto diversi materiali negli anni, ma questo video in particolare, pubblicato da Zen64 su YouTube, è particolare perché si tratta del filmato completo e originale che venne mostrato allo Spaceworld 1997 e consente, sebbene in pochi secondi, di vedere diversi nuovi elementi del gioco.

Nei 25 secondi di video è possibile vedere una notevole varietà di ambientazioni e situazioni di gioco, ovviamente piuttosto folli come si conviene alla serie in questione, oltre a personaggi e alieni vari. Il filmato arriva da un CD-ROM di un report di Nintendo datato 1998, che Zen64 ha vinto all'asta e che contiene vari materiali d'epoca tra cui il video di Earthbound 64 in questione.

Il gioco doveva essere Mother 3, ovvero il terzo capitolo della serie che avrebbe dovuto proseguire l'avventura dopo il mitico Earthbound per SNES, con lo sviluppo spostato poi su 64DD, il drive a disco proprietario di Nintendo uscito solo in Giappone, per poi essere completamente cancellato in questa forma nel 2000.

Nintendo decise di rifare tutto e sviluppare Mother 3 su Game Boy Advance, formato sul quale il titolo è poi uscito ma senza arrivare mai in occidente: il gioco è rimasto esclusivamente legato al mercato giapponese, nonostante i numerosi appelli dei fan a portarlo in forma ufficiale all'estero.

A questo proposito, curiosamente, anche Terry Crews ultimamente si è speso per la causa chiedendo a Nintendo di portare il gioco in occidente.