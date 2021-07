Nintendo Switch supererà il record di PS2 per un analista, versione next gen nel 2024

Nintendo Switch OLED è stata vista in maniera molto positiva da Piers Harding-Rolls, noto analista di Ampere Analysis, il quale sostiene che questa revisione aiuterà la macchina Nintendo a diventare la console più venduta in assoluto, con un successore che non arriverà prima del 2024.

Secondo Harding-Rolls, i vantaggi di Nintendo Switch OLED e la sua differenza di prezzo relativamente piccola rispetto all'originale spingeranno molti utenti a scegliere questo modello e probabilmente daranno anche nuovo vigore alle vendite generali di Nintendo Switch, arrivando a 5 milioni di unità vendute nel corso del 2021.

Progressivamente, il modello OLED sostituirà sostanzialmente la versione standard della console, che per l'analista in questione potrebbe arrivare a oltre 155 milioni di console vendute alla fine del 2025, superando dunque il record assoluto di console domestica più venduta nella storia stabilito da PS2.

Harding-Rolls inoltre non crede che ci sia un Nintendo Switch Pro in lavorazione e crede piuttosto che la versione OLED sia destinata a durare per un po'. Per quanto riguarda un hardware nuovo vero e proprio, secondo l'analista intervistato da GamesIndustry.biz questo si farà attendere ancora qualche anno, con un lancio che potrebbe arrivare verso la fine del 2024 e non prima.

Per quanto riguarda Steam Deck, secondo Harding-Rolls non si porrebbe in concorrenza diretta con Nintendo Switch, essendo dedicato soprattutto a coloro che sono già utenti di Steam: non si tratta di una quota piccola di pubblico, ma nemmeno ampia come quella a cui punta Nintendo Switch, dunque i paragoni tra le due macchine sono piuttosto impropri.