L'ex art director di Assassin's Creed passa a Haven, team di Jade Raymond al lavoro su PS5

Sappiamo oggi, a poche ore dai saluti a Ubisoft, quale sia la nuova destinazione di Raphael Lacoste, l'ex art director di Assassin's Creed e Prince of Persia, che a quanto pare è passato a Haven Studio, il team fondato da Jade Raymond e attualmente al lavoro su un'esclusiva console per PS5.

Lacoste, che proprio ieri ha salutato Ubisoft per iniziare una nuova avventura, si riunisce dunque a Jade Raymond, con cui ha lavorato proprio alla creazione di Assassin's Creed, visto che entrambi risultano tra gli autori dei capitoli originali. Si tratta indubbiamente di un acquisto importante da parte di Haven Studio, che sembra destinato a una produzione di notevole calibro.

Quello che sappiamo al momento sul nuovo team di Jade Raymond è che ha avviato una stretta collaborazione con PlayStation per portare il nuovo gioco in esclusiva su PS5, in maniera simile a quanto abbiamo visto fare diverse volte da Sony in questo avvio di generazione.

Pare che si tratti di una nuova proprietà intellettuale probabilmente indirizzata al multiplayer, con vari indizi che puntano a un GaaS online, ovvero un gioco come servizio con piattaforma multiplayer online e contenuti rilasciati su base regolare attraverso una forma di espansione continua tipo stagioni o simili. Adesso sappiamo anche che dietro c'è una direzione artistica probabilmente di notevole livello, con l'arrivo di Lacoste.