Super Bomberman R Online scaricato 3 milioni di volte

Konami ha comunicato che Super Bomberman R Online è stato scaricato 3 milioni di volte. Il publisher giapponese ha voluto così ringraziare i videogiocatori per il successo, sia con un messaggio su Twitter, sia con un bel regalo: chiunque abbia giocato o giocherà Super Bomberman R Online prima del 25 luglio 2021 riceverà 500 Bomber Coin gratis.

Super Bomberman R Online è un battle royale in cui i giocatori lottano cercando di uccidere gli altri con le esplosioni delle loro bombe. Uscito inizialmente su Stadia, è stato poi pubblicato su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Super Bomberman R Online, in cui abbiamo scritto:

In linea generale Super Bomberman R Online è un ottimo passatempo, cui si torna di tanto in tanto per fare qualche partita. Il sistema di gioco funziona molto bene e intelligentemente consente di giocare dei match veloci (le partite durano una decina di minuti anche se si arriva primi), senza appesantire il giocatore per ore. Manca sicuramente un po' di sostanza, dato che l'intera esperienza si esaurisce in un'unica modalità, ma è comunque un prodotto riuscito.