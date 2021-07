Crash Bandicoot: il bundle CRASHiversary celebra i 25 anni del personaggio

Per festeggiare i venticinque anni di Crash Bandicoot, Activision ha lanciato il bundle CRASHiversary, che comprende ben cinque giochi completi: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (comprende i primi tre capitoli della serie), Crash Bandicoot 4: It's About Time e Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Volendo è disponibile anche il bundle Crash Bandicoot Quadrilogy, che comprende solo i quattro platform game, senza Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Il bundle CRASHiversary e il bundle Crash Bandicoot Quadriliogy sono disponibili in digitale su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X| S e Nintendo Switch, in territori selezionati a livello globale.

Il bundle CRASHiversary consente di portarsi a casa i cinque giochi per 64,99€. Quale momento migliore per farsi una scorpacciata di Crash Bandicoot?