eBay Italia dà il via a "Come nuovo", una promozione su usato e ricondizionato in tre categorie

eBay Italia ha dato il via a una nuova promozione chiamata "Come Nuovo" che propone una serie di offerte in tre macrocagorie:

Imperfects

Ricambi auto e moto usati e rigenerati

Programma Ricondizionato

Imperfects propone fino al 60% di sconto su vari tipi di capi di abbigliamento che presentano difetti piccoli. Si tratta dell'occasione perfetta per aggiornare il proprio guardaroba a prezzi bassi.

Ricambi auto e moto usati e rigenerati è esattamente quello che dice il nome: potete trovare elementi di carrozzeria ed esterni auto, così come interni e anche motori e ricambi. Si tratta di usati e rigenerati, con validi sconti.

Per molti però la categoria più interessante è Programma Ricondizionato che propone fino al 50% di sconti su tanti prodotti tecnologici, come smartphone, console e smart TV. Trovate però anche prodotti elettronici come stampanti, fotocamere e aspirapolvere senza fili, insieme ad altri elettrodomestici per la casa come friggitrici ad aria e macchine del caffè. Ad esempio potete trovare dei Nintendo Switch ricondizionati a buon prezzo, a questo indirizzo.

Le tre categorie di offerte della promozione eBay "Come nuovo"

Per vedere tutte le offerte del programma Come Nuovo potete raggiungere questo indirizzo, così da visionare tutte le categorie in modo ordinato.