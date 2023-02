Cyberpunk 2077 è ora Verificato per Steam Deck: pienamente compatibile con il portatile

Cyberpunk 2077 ottiene l'agognata spunta che lo rende Verificato per Steam Deck, ovvero totalmente compatibile con il portatile Valve, avendo superato tutti i test necessari a valutarne il corretto funzionamento.

Il celebre RPG di CD Projekt RED va dunque ad aggiungersi alla lista sempre più ampia di giochi che verificati per Steam Deck, avendoci anche messo forse più del previsto, considerando come molti titoli recenti ottengano la certificazione prima del lancio oppure poco dopo. D'altra parte, il discorso è differente per quelli che sono usciti prima del lancio del dispositivo, per i quali il processo di verifica viene effettuato più a discrezione degli sviluppatori che potrebbero essere meno interessati ad effettuarlo.



Con la grande diffusione che sta avendo il dispositivo, tuttavia, sempre più team e publisher sembrano interessati a rendere i propri prodotti compatibili su Steam Deck, a dimostrazione di come il portatile Valve sia sempre più un'alternativa credibile alle console e al PC standard, nonostante venga chiaramente catalogato in quest'ultimo ambito.

L'ottenimento dello status di "Verificato" su Steam Deck significa che Cyberpunk 2077 è stato testato a fondo e ha dimostrato performance ottimali sul dispositivo e soprattutto non è incappato in problemi tecnici o incompatibilità. Ovviamente poi si tratta anche di trovare i setting migliori per l'esperienza in portabilità, anche in base allo specifico modello di Steam Deck con cui abbiamo a che fare.

Nei giorni scorsi abbiamo anche visto che l'aggiornamento 1.7 potrebbe essere in arrivo, in base a segnalazioni emerse da SteamDB, dunque restiamo in attesa di eventuali informazioni.