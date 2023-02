Resident Evil 5 su Steam ottiene un update dopo 14 anni, con co-op a schermo condiviso

A distanza di quasi 14 anni dalla sua uscita originale, Resident Evil 5 ha ottenuto un nuovo aggiornamento su Steam, che porta con sé delle novità importanti per il celebre survival horror di Capcom, come l'introduzione della modalità multiplayer cooperativa in locale con split-screen.

L'update effettua delle modifiche rilevanti a Resident Evil 5, in particolare con la rimozione del sistema Games for Windows Live, la piattaforma integrata che venne lanciata nel 2007 e poi smantellata alcuni anni dopo. La sua presenza in alcuni giochi PC è ormai una sorta di rimanenza del passato e, in molti casi, è stata rimossa dai vari publisher, ma a quanto pare Capcom non l'aveva ancora fatto per Resident Evil 5.

Con la rimozione di Games for Windows Live, il gioco ottiene anche il supporto per il multiplayer cooperativo in locale attraverso lo schermo condiviso, ed è un'aggiunta di grande importanza: Resident Evil 5 è un capitolo fortemente incentrato sul multiplayer, cosa che all'epoca generò anche non poche controversie.

Sebbene la fruizione online sia indubbiamente comoda, il fatto di poterlo giocare in presenza è sicuramente un plus notevole e il capitolo in questione risulta per altro ancora perfettamente giocabile e godibile anche al giorno d'oggi, dunque questo update può risultare interessante per molti utenti.

Oltre a queste modifiche, l'update in questione aggiunta anche alcuni "bug minori", in base alle note ufficiali della patch. Nel frattempo, restiamo in attesa dell'uscita di Resident Evil 4 Remake, con il prossimo nella linea di rifacimenti che potrebbe essere proprio il quinto capitolo.