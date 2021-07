eFootball avrà la Serie B italiana, il campionato esport si giocherà sull'ex PES 2022

Da quando è stato presentato ufficialmente l'ambizioso piano di rinascita di eFootball, molte domande sono sorte intorno all'ex PES 2022. Quali squadre saranno comprese, che competizioni ci saranno, come sarà strutturata la componente esport. Una parziale risposta a queste domande arriva, in maniera indiretta dalla Lega Serie B che ha confermato oggi che la terza edizione del campionato BeSports si giocherà a Ferrara con l'ex PES 2022.

Per non sapendo come la seconda divisione italiana sarà integrata nel gioco, questo vuol dire comunque che, a parte le poche squadre iniziali, molte altre saranno aggiunte in seguito, anche "minori" come quelle della nostra Serie B. Inoltre Konami continuerà a collaborare con la Lega Serie B e WeArena per il campionato ufficiale del torneo.

Quindi, molto probabilmente, tutte le maglie, gli stadi e le rose della Serie BKT saranno inclusi nel gioco. Ecco il comunicato ufficiale: