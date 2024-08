Elden Ring è stato aggiornato alla versione 1.13.2, che sistema alcuni bug

FromSoftware ha appena pubblicato l'aggiornamento 1.13.2 per Elden Ring. Si tratta del classico hotfix, che corregge diversi bug, alcuni dei quali emersi con la patch precedente. Scopriamo quindi quali correzioni vengono apportate dopo l'installazione.

In particolare, la patch 1.13.2 corregge un bug che causava l'applicazione dello stato di Morte dalla skill "Death Flare" all'abilità "Deadly Poison Spray ". Inoltre, corregge un bug che potenziava più del previsto alcuni attacchi di "Red Bear".

I giocatori potranno poi invadere i mondi di altri giocatori da alcune aree di Scadu Altus, a determinate condizioni. L'aggiornamento corregge anche uno strano bug che permetteva la modalità cooperativa multigiocatore in alcune aree di Scadu Altus pur in assenza di boss. I giocatori lo avevano preso come un assaggio di una potenziale modalità cooperativa in Elden Ring, ma la festa è durata poco.

Infine, è stato corretto un bug relativo agli spiriti evocati, che non ricevevano il bonus di potenza d'attacco e protezione dai danni dalla Revered Spirit Ash Blessing. Comunque sia, le correzioni sono anche altre, alcune delle quali minori, e perciò trovate di seguito la lista completa di tutte le modifiche introdotte.