I voti di Edge hanno stroncato Zenless Zone Zero e premiato un gioco a sorpresa

Come ogni mese, vediamo i voti dati dalla celebre rivista inglese Edge nel suo ultimo numero, il #401, che ha in copertina Dragon Age: The Veilguard , cui è stato dedicato un lungo articolo pieno di dettagli. In generale sono stati recensiti molti giochi, ma pochi si sono rivelati completamente soddisfacenti.

I voti

Il meno apprezzato del mese è stato invece Zenless Zone Zero, che è stato ferocemente criticato per essere il solito gacha sotto mentite spoglie, pieno di quest riempitive di nessun valore, che servono solo a far ripetere le stesse azioni per ore ai giocatori. C'è da dire che giochi del genere ormai vanno per la maggiore, ma non sottilizziamo.

Ora però, bando alle ciance e vediamo i voti assegnati da Edge:

Anger Foot - 8

Arco - 9

Dungeons Of Hinterberg - 6

Été - 6

Flintlock: The Siege of Dawn - 7

Flock - 7

Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess - 7

Nobody Wants To Die - 6

SteamWorld Heist II - 7

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak - 7

Zenless Zone Zero - 5

Interessante anche la freddezza verso due giochi molto chiacchierati come Dungeons of Hinterberg e Nobody Wants To Die, che evidentemente non hanno convinto i redattori perché si sono rivelati meno originali di quello che promettevano.