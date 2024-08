Le prenotazioni di Lollipop Chainsaw RePOP si aprono con un trailer

Il video ci rinfresca la memoria in merito alle meccaniche del gameplay ma soprattutto alle atmosfere di Lollipop Chainsaw, che sono praticamente quelle di un b-movie horror in cui una cheerleader armata di motosega deve affrontare orde di morti viventi.

Un revival delle opere di Suda51?

Come saprete, l'ormai imminente Lollipop Chainsaw RePOP non è l'unica opera di Suda51 ad aver goduto di una riedizione, visto che il 31 ottobre sarà la volta anche di Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Sembra insomma che sia in atto un vero e proprio revival dei lavori più rappresentativi di Goichi Suda, e a questo punto non ci stupirebbe l'annuncio di ulteriori remaster, nella speranza che progetti simili condividano l'obiettivo di portare avanti queste proprietà intellettuali.

Assisteremo dunque alla realizzazione di capitoli inediti? A quanto pare Shadows Of The Damned 2 si farà soltanto a una condizione, legata appunto ai risultati che la remaster sarà in grado di ottenere in termini di vendite.

Tornando a Lollipop Chainsaw RePOP, abbiamo riportato nella giornata di ieri tutti i dettagli sulle prenotazioni del gioco con date, piattaforme, edizioni e prezzi.