Elden Ring recupera moltissimi giocatori su Steam: è l'effetto Shadow of the Erdtree

Elden Ring è tornato a fare grandi numeri su Steam negli ultimi giorni. Il titolo di FromSoftware non è mai sparito davvero dai piani alti della classifica dei più giocati, ma negli ultimi mesi era sceso stabilmente sotto gli 80.000 giocatori contemporanei e si era affacciato più raramente nella top 10. Ora invece, grazie all'effetto Shadow of the Erdtree, ha ripreso a macinare grossi numeri , raggiungendo picchi di giocatori contemporanei superiori alle 130.000 unità.

In crescita

Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia conta 137.301 giocatori contemporanei e si trova in nona posizione tra i più giocati su Steam, posizionato tra Source SDK Base 2007 e Rust. Certo, non siamo ai livelli di isteria da Banana e siamo lontani dal picco massimo registrato dal gioco due anni fa di 953.426 giocatori, ma è comunque un ottimo presupposto per il successo della sua prima e a quanto pare unica espansione, in arrivo il 20 giugno.

Il numero dei giocatori di Elden Ring sta crescendo

Ottime anche le vendite, a quanto si può capire: attualmente Elden Ring è terzo nella classifica globale di Steam, subito sopra a Black Myth: Wukong e sotto a Counter-Strike 2 e PUBG: Battlegrounds. Quindi è il primo tra i titoli venduti a prezzo premium (costa 59,99€). Considerando che non ci sono offerte in corso che lo riguardano, è un ottimo risultato. Shadow of the Erdtree, invece, si trova in sesta posizione. Anche in questo caso non ci sono offerte, ma il prezzo di partenza è differente, visto che si parla di 39,99€. Quindi il numero di copie vendute potrebbe essere simile o superiore (le classifiche di Steam considerano i ricavi).