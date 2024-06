Banana sfonda un altro record su Steam: nessuno lo ferma

Banana continua ad accumulare giocatori su giocatori . Nelle scorse ore ha infanto un altro record su Steam , raggiungendo vette impensabili per un'opera del genere. Pensate che è andato oltre i 600.000 giocatori contemporanei. Più precisamente, stando a SteamDB, ha raggiunto i 609.226 giocatori, avvicinandosi pericolosamente a Dota 2, il secondo gioco più giocato sulla piattaforma in questo momento. Si tratta di una quantità davvero assurda, che titoli ben più blasonati si possono solo sognare. La competizione si sta facendo appassionante: vincerà il MOBA di Valve o il gioco culto del momento? Arriverà mai in prima posizione dimostrando l'amore dei giocatori PC per il potassio?

C'è banana e Banana

Proprio ieri vi avevamo parlato dello sfondamento di quota 400.000 giocatori. Sapevamo che Banana poteva comunque fare meglio, ma non pensavamo che ci avrebbe messo così poco e che avrebbe surclassato i suoi risultati in modo tanto plateale.

I numeri di Banana su Steam in questo momento

Stupore a parte, riepiloghiamo in cosa consiste il gameplay di Banana: "avviato il gioco si deve cliccare sulla banana presente al centro dello schermo per far crescere un contatore." Tutto qui. Niente bonus, niente sfida, niente di niente. Quando si è raggiunto il Nirvana, ossia ci si è stancati di far crescere il numero, si può chiudere il gioco, per riavviarlo dopo alcune ore così da sbloccare degli oggetti vendibili nel mercato di Steam per pochi spiccioli. La presenza di oggetti rari, che possono essere venduti per cifre molto alte, a quanto pare facendo sentire idioti gli acquirenti, è il movente principale per tornare a giocare, che giustifica la presenza di così tanti giocatori contemporanei. Se vi interessa, trovate Banana su Steam o in frutteria.