Chiuso lo studio di sviluppo di Wizard with a Gun per vendite troppo basse

Situazione insostenibile

"Con profondo rammarico annuncio la chiusura di Galvanic Games." Ha esordito Morgan nel messaggio di commiato, per poi proseguire. "Nonostante l'inizio promettente di Wizard with a Gun, le vendite non sono state sufficienti a sostenere il nostro studio. L'ultimo anno è stato particolarmente duro per il settore dei videogiochi. Sebbene abbiamo avuto numerosi colloqui incoraggianti al DICE e alla GDC, il tempo richiesto per arrivare a firmare dei nuovi progetti, anche in un anno migliore, è più di quanto potevamo permetterci.

Lavorare con Devolver Digital è stato un sogno per noi. Insieme, abbiamo creato un gioco di cui sono incredibilmente orgoglioso. C'è una certa dolceamara consapevolezza nel sapere di aver realizzato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo fondato Galvanic nel 2015. Dal lancio di giochi unici, strani e interessanti alla collaborazione con alcune delle mie persone preferite del settore, il tutto pur costruendo un team affiatato e produttivo incentrato su una cultura sana e creativa.

Tuttavia, è incredibilmente dura vedere il nostro team dover affrontare l'incertezza del mercato del lavoro attuale. Difficile non vedere l'ironia di aver trascorso un decennio a costruire il mio team ideale, solo per vederlo finire dopo il nostro anno più produttivo. La dedizione, la creatività e il duro lavoro di ogni persona del nostro team sono stati a dir poco straordinari."

Il messaggio si chiude con i ringraziamenti di rito per tutti quelli che hanno supportato Galvanic. Peccato, le ultime dichiarazioni di Devolver Digital su Wizard with a Gun facevano prevedere un futuro ben diverso per Galvanic.