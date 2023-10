Epic Games Store: giochi gratis del 12 ottobre 2023 disponibili, link per il download

Come ogni giovedì, arrivano dunque i nuovi regali di Epic Games Store, a cui verranno poi sommati quelli annunciati per la prossima settimana, secondo il programma fisso dello store digitale di Epic Games, che consente di ottenere i titoli e mantenerli nella propria libreria.

I giochi gratis dell' Epic Games Store del 12 ottobre 2023 sono disponibili da ora per il download, per questa settimana si tratta di Blazing Sails e Q.U.B.E. Ultimate Bundle.

Blazing Sails, il primo gioco

Alcune navi pirata in Blazing Sails

Blazing Sails è un gioco d'azione PvP ad ambientazione piratesca, che ricorda un po' il famoso Sea of Thieves. Anche in questo caso ci troviamo a creare il nostro pirata e la nostra nave, possibilmente unendoci ad altri giocatori per creare delle ciurme poco raccomandabili e affrontare battaglie contro altre ciurme in varie modalità online.

Blazing Sails è impostato soprattutto sulle battaglie navali e consente di giocare anche con due soli giocatori in una singola squadra, utilizzando imbarcazioni di diverse dimensioni e capacità di movimento e di attacco.