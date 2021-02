Epic Games Store: Wargame Red Dragon sarà il prossimo gioco gratis, ufficiale

Come ogni giovedì, è di nuovo arrivato il momento di scoprire qual è il gioco gratis che sarà disponibile dalla prossima settimana. Epic Games Store ha infatti annunciato che a partire dal 4 marzo 2021 sarà possibile ottenere in formato completamente gratuito: Wargame Red Dragon.

Quest'oggi è possibile ottenere a costo zero Sunless Sea, mentre la prossima settimana si otterrà Wargame Red Dragon. Si tratta di un gioco di strategia in tempo reale sviluppato e pubblicato da Eugen Systems. Siamo nel 1991 e due schieramenti si confrontano in Asia con il supporto del Giappone, della Cina, Nord Corea, Sud Corea, Australia e Nuove Zelanda.

In Wargame Red Dragon comanderemo le risorse militari di tutte le 17 nazioni coinvolte, creando una forza d'attacco a partire da ben 1.450 unità che sono state meticolosamente riprodotte. Avremo accesso a carri armati, elicotteri, aerei, nuove navi da guerra e unità anfibie per molteplici battaglie tattiche.

Potete trovare il link download per il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi nella nostra notizia dedicata.