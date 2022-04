eSeria A TIM FIFA 22: Venezia, Salernitana, Tornino e Sassuolo sono le finaliste del torneo

Dopo un primo turno di Final Eight non privo di sorprese abbiamo scoperto le 4 finaliste che oggi pomeriggio giocheranno per aggiudicarsi il secondo scudetto della eSeria A TIM FIFA 22. Venezia, Salernitana, Tornino e Sassuolo sono le squadre ancora in corsa non solo per la vittoria finale, ma anche per un prezioso pass per i playoff delle Global Series di FIFA 22.

Come da tradizione apriremo le danze alle 15 con il nostro pre-show, per poi passare la linea ai "campi da gioco" dove i pro-player ancora in lizza si sfideranno per raggiungere diversi obiettivi. In palio, infatti, c'è ovviamente lo scudetto, ma anche tre pass per i playoff delle Global Series di FIFA 22 (quindi anche la "finalina" per il 3° posto varrà tantissimo) e un sostanzioso premio in denaro.

Il primo classificato, infatti, porterà a casa 15mila euro, il secondo 9mila, il terzo e il quarto 6mila a testa.

A sfidarsi saranno il n°1 europeo Karimisbak del Venezia FC Gaming, che ha battuto ai supplementari un agguerrito Giovhy della Sampdoria, Montaxer della U.S. Salernitana 1919 Esports, che ha avuto la meglio -anche lui ai supplementari- della Fiorentina Esports di Virgil, Obrun del Torino FC Esports Team che ha battuto l'Empoli Esports FC di Hartixel, e Figu7rinho del Sassuolo Esports, vincitore contro l'ex n°1 al mondo CrazyFatGamer dell'AC Milan Qlash.

Sarà un pomeriggio esport da non perdere!