Etrian Odyssey, che fine ha fatto il nuovo gioco? Chiediamocelo nel giorno dei 15 anni della serie

La serie Etrian Odyssey compie oggi quindici anni, quale migliore occasione per chiedersi che fine ha fatto il nuovo capitolo della serie, il cui sviluppo è stato suggerito ormai più di tre anni fa? Stiamo parlando di una serie di giochi di ruolo in prima persona ultra hardcore sviluppati da Atlus e usciti su Nintendo DS prima e Nintendo 3DS poi.

L'ultimo episodio pubblicato è stato Etrian Odyssey Nexus per Nintendo 3DS, uscito in Giappone nel 2018 e arrivato dalle nostre parti nel 2019.

Più precisamente, a pochi giorni dall'uscita dell'edizione giapponese, avvenuta il 2 agosto 2018, Atlus pubblicò un video teaser in cui il gioco per 3Ds, l'ultimo per la console portatile, veniva definito come "l'annuncio dell'inizio della prossima fase."

Atlus ha poi continuato, rendendo ancora più chiaro il messaggio: "Ora ci stiamo muovendo rapidamente verso un mondo completamente nuovo per la serie Etrian Odyssey, rispetto a quello che tutti hanno supportato finora. Stiamo lavorando duramente per realizzarlo il più rapidamente e correttamente possibile, quindi continuate a supportarci."

Era il 28 luglio 2018 e da allora del nuovo titolo non si è saputo più nulla. Che fine avrà mai fatto? Molti speravano che venisse annunciato proprio oggi, per festeggiare il compleanno della serie, ma così non è stato. O, almeno, non lo è stato finora. Magari entro fine giornata arriverà effettivamente l'annuncio che renderà vecchia questa notizia. Speriamo di sì. Intanto brancoliamo nel buio, visto che del nuovo Etrian Odyssey, se mai ci sarà, non si conoscono ancora piattaforme e modello economico.