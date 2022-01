L'E3 2022 è un "pasticcio", l'evento digitale potrebbe essere cancellato secondo Jeff Grubb

L'ESA ha recentemente rivelato che l'E3 2022 non si terrà dal vivo, ma sarà gestito ancora una volta come un evento digitale. Ora però un nuovo rumor afferma che anche l'evento digitale è "probabilmente" cancellato, in quanto è un "pasticcio"

La notizia arriva da Jeff Grubb, giornalista e insider del mondo videoludico, che ha recentemente caricato un breve video sul suo account YouTube in cui discute della cancellazione dell'E3. Nel filmato, Grubb ci ricorda quanto già sappiamo, ovvero che l'evento fisico dell'E3 è già stato cancellato dall'ESA, tuttavia continua affermando che "probabilmente anche quello digitale è stato cancellato".

Il logo dell'E3

Grubb non ha spiegato esattamente perché l'evento digitale dell'E3 del 2022 potrebbe essere cancellato, ma ha dichiarato che sarà un "pasticcio". Anche ammesso che l'E3 2022 si faccia, secondo Grubb il tutto sarà più che altro un insieme di altri eventi, come il Summer Game Fest di Geoff Keighley e gli eventi indipendenti dei vari editori.

Per il momento quanto indicato è un rumor e nulla più. Si tratta soprattutto di speculazioni di Grubb, quindi consigliamo di considerare il tutto con la massima cautela. Ufficialmente, l'E3 2022 si terrà in formato digitale.