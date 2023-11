F1 23 sarà gratis nel weekend del Grand Prix di Las Vegas, ecco date e dettagli

Electronic Arts ha annunciato un weekend gratuito di F1 23 che si svolgerà la prossima settimana per celebrare il primo Grand Pix di Las Vegas.

Per la precisione F1 2023 sarà gratis da giovedì 16 a lunedì 20 novembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam), per un fine settimana a tutta velocità. Qualora doveste rimanere affascinati dal racing game di Codemasters, potrete approfittare delle promozioni che permetteranno di acquistare F1 23 con sconti fino al 60% rispetto al prezzo standard. Chiaramente sarà possibile trasferire

Non solo, nuovi e vecchi giocatori durante questa finestra di tempo otterranno doppi punti XP in varie modalità e non solo.