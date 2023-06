Fable: serie torna in offerta dopo tre anni, molti pensano subito ad annunci durante l'Xbox Showcase

Microsoft ha messo in offerta l'intera serie Fable. L'ultima volta era successo circa tre anni fa. Naturalmente il pensiero di molti è corso subito all'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023, ossia alla potenziale presenza di qualche annuncio in merito.

Attualmente Fable Anniversary è acquistabile dal Microsoft Store per 9,99€ invece di 39,99€, Fable 2 per 9,99€ invece di 19,99€ e Fable 3 per 9,99€ invece di 19,99€. Considerate che sono le versioni Xbox 360, comunque sia perfettamente retrocompatibili con Xbox One e Xbox Series X e S.

Per tutte le offerte sui Fable, partite da qui.

Come accennavamo, molti hanno visto nelle offerte il suggerimento dell'arrivo di qualche annuncio. Già nei giorni scorsi si era vociferato della presenza del nuovo Fable di Playground Games all'Xbox Showcase. C'è chi ha negato che sia così, ma per ora non ci sono posizioni ufficiali da parte di Microsoft in merito.

In effetti potrebbero essere annunciate anche delle edizioni rimasterizzate dei tre capitoli principali. Giusto precisare che si tratta di speculazioni e che non c'è niente di certo. Comunque sia qualcosa in ambito Fable sembra essere in movimento. Scopriremo presto cosa.