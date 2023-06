Crime Boss: Rockay City, data d'uscita ufficiale delle versioni PS5 e Xbox Series X/S annunciata

L'editore 505 Games e lo studio di sviluppo Ingame Studios hanno annunciato la data d'uscita ufficiale delle versioni PS5 e Xbox Series X e S di Crime Boss: Rockay City: il 15 giugno 2023 in edizione digitale e il 5 settembre dello stesso anno in versione fisica.

Per chi non lo conoscesse, Crime Boss: Rockay City è uno sparatutto live service "ambientato nel mondo della criminalità organizzata che combina sequenze d'azione, guerre di territorio e omaggi ai più celebri film sul crimine degli anni '90."

Per avere maggiori dettagli, leggete la nostra recensione di Crime Boss: Rockay City in cui abbiamo scritto:

Crime Boss: Rockay City è un heist game palesemente ispirato a Payday, ma con una sovrastruttura strategica e gestionale in grado di aggiungere un pizzico di spessore all'esperienza, anche per via del brivido dell'approccio roguelite e della morte permanente. Certo, ai colpi manca la complessità del classico targato Overkill, la varietà delle situazioni lascia molto a desiderare e in single player si sente parecchio il peso di un'intelligenza artificiale davvero basilare, ma il prezzo molto contenuto (su Epic Games Store c'è anche un'offerta di lancio), la promessa di aggiornamenti e tutte quelle stelle del cinema anni '80 e '90 potrebbero rendervi l'avventura di Travis Baker più affascinante di quanto non sia in realtà.

Il cast dei personaggi incontrabili in gioco comprende: Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter e Vanilla Ice.

"Il lancio per le console è solo l'inizio. Abbiamo tantissimi piani per il 2023 e oltre", ha dichiarato Jarek Kolář, Development Director di INGAME STUDIOS, "è stato un piacere immenso portare alla vita Crime Boss: Rockay City , le versioni per console includeranno tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti rilasciati per la versione PC EPIC".