Apple Vision Pro flopperà di brutto, ma il futuro è effettivamente da quella parte

Apple ha presentato ieri Vision Pro, l'atteso visore AR (e non VR, a quanto pare) che di fatto indica il futuro, come spesso è accaduto alla casa di Cupertino nel corso degli anni. Certo, con il suo prezzo "a partire da" 3.499 dollari sarà probabilmente un flop, ma da qui a cinque, dieci anni quella stessa tecnologia sarà diventata di casa.

Nel 2024? No, è troppo presto e ci sono ancora troppi limiti: lo evidenziano le mostruose specifiche tecniche del dispositivo, rivelate da un leak alcuni giorni fa e fondamentalmente confermate nel corso della keynote di apertura della WWDC 2023: due display micro OLED da oltre 4K l'uno, un Apple Silicon potentissimo a gestire il tutto, svariati sensori e videocamere, nonché uno schermo OLED "di facciata" per rappresentare il nostro sguardo a eventuali interlocutori.

Ecco, tutto questo poderoso impianto raggiunge solo due ore di autonomia, neanche sufficienti a completare la visione di un film, e non integra una batteria; anzi, richiede all'utente di portarsene una in tasca, letteralmente. Per quanto leggero e per quanto regolabile sul piano dell'immersività, inoltre, Vision Pro resta pur sempre un visore e come tale sarà difficile immaginarne un utilizzo al di fuori delle mura casalinghe.

È appunto nel compromesso fra capacità tecniche e pratiche che qualcosa non torna, ed è per questo che serviranno ancora anni di sviluppo tecnologico affinché determinati componenti siano minuaturizzabili al punto da entrare in un paio d'occhiali e consentire a chi li indossa di non estraniarsi da ciò che gli accade intorno, mentre uno schermo imita il suo sguardo per mascherare la realtà di un dispositivo isolante.

Davvero, non era sufficiente quello che già gli smartphone ci hanno fatto da questo punto di vista? Parliamone.

