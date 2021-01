Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, data di uscita per PS4

Dopo il rinvio di dicembre, Quantic Dream e Meridiem Games hanno annunciato la nuova data di uscita di Fahrenheit: 15th Anniversary Edition. Il gioco conosciuto anche come Indigo Prophecy uscirà in versione fisica su PS4 il prossimo 26 gennaio 2021.

A chi non conoscesse Fahrenheit: Indigo Prophecy potremmo dire che si tratta di un gioco del 2005 per PS2, PC e Xbox. Si tratta del secondo gioco di Quantic Dream, lo studio francese celebre per Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human.

In Fahrenheit è possibile ritrovare molti degli elementi che sarebbero poi stati sviluppati nei giochi successivi, come la forte componente narrativa, la struttura a Quick Time Events e anche una certa superficialità nel chiudere le linee narrative, che si traduce in buchi della trama o scelte piuttosto bizzarre.

In questa Fahrenheit: 15th Anniversary Edition sarà possibile trovare un set di sticker, un art book e una lettera di ringraziamento del team. Il tutto racchiuso all'interno di una pregevole confezione cartonata da collezione. Il prezzo di listino è di 29,99 euro.