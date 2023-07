Fall Guys x Death Stranding: arriva il costume di Sam Porter Bridges

I Pass Fama di Fall Guys

Per chi non lo sapesse, i Pass Fama rappresentano un nuovo sistema che sostituisce quelli stagionali visti in tantissimi giochi. Invece che proporre un unico pass per un'intera stagione, arriveranno vari Pass Fama, che costano e durano di meno, ma che sulla carta hanno un valore maggiore in relazione al tempo impiegato a giocare.

Come possiamo vedere dal post qui sopra, oltre alla skin di Sam Bridges Porter, il nuovo Pass Fama di Fall Guys includerà anche altri colorati e stravaganti costumi, come ad esempio uno che ricorda un brick di latte e un ape robot.

Per il resto i giocatori si stanno godendo le novità della Stagione 4 di Fall Guys che tra le altre cose ha introdotto a grande richiesta un editor per creare livelli di gioco personalizzati.