Fallout 4 e Fallout 76 arrivano su GeForce Now, in attesa della versione Next Gen

NVIDIA ha annunciato l'aggiunta di Fallout 4 e Fallout 76 al catalogo di GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. L'aggiunta non è casuale, visto che arriva in contemporanea con il lancio della serie TV di Prime Video, di cui potete leggere la recensione.

Detto questo, i giochi aggiunti a GeForce Now questa settimana sono dieci in totale. "Avventuratevi nelle lande desolate e tuffatevi in Fallout 4 per un'epica campagna in solitaria come unico sopravvissuto del Vault 111, o con altri sopravvissuti del Vault in Fallout 76."

Da notare che in Fallout 4 è anche possibile attivare i contenuti del Creation Club.