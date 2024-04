Remnant 2: annunciato il DLC The Forgotten Kingdom, trailer e data di uscita

Arc Games e gli sviluppatori di Gunfire Games hanno annunciato il nuovo DLC "The Forgotten Kingdom" di Remnant 2 . Sarà disponibile a partire dal 23 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il contenuto è incluso all'interno del Bundle DLC in vendita a 24,99 euro o separatamente a 9,99 euro.

Le novità dell'espansione

Stando alle prime informazioni ufficiali condivise dagli sviluppatori, il DLC includerà una nuova storia, dungeon da esplorare e una nuova area basata sul mondo di Yaesha. I giocatori avranno il compito di scoprire il mistero legato alla tribù di Yaesha dello spirito Lydusa.

Nel mentre dovranno tenere testa al nuovo archetipo di nemici "The Invoker", in grado di usare poteri mistici derivati dalla natura, che sarà protagonista di un nuovo trailer di Remnant 2 in arrivo la prossima settimana. Non mancheranno anche nuovi boss e "creature spaventose", che potremo eliminare anche grazie a una nuova serie di armi e modifiche.