Fairphone presenta Fairbuds, gli auricolari wireless 'sostenibili' con batterie sostituibili a casa

La società ha lanciato un nuovo prodotto in linea con la sua visione di sostenibilità: Fairbuds, auricolari wireless notevolmente semplici da riparare.

Fairphone ha presentato la sua ultima innovazione nel campo della tecnologia: gli auricolari wireless Fairbuds. Questo nuovo prodotto vuole rappresentare un salto in avanti nel campo degli earbuds, mettendo l'accento, in linea con i valori etici e sostenibili dell'azienda, sulla facilità di manutenzione, a partire dalla sostituzione della batteria, spesso motivo per cui si finisce per sostituire l'intero dispositivo. Offrendo batterie sostituibili e componenti riciclabili, Fairbuds si presenta come una risposta alla tendenza degli auricolari usa e getta, offrendo un'alternativa sostenibile e user-friendly che consente agli utenti di effettuare le riparazioni con un semplice cacciavite.

Caratteristiche I Fairbuds, si distinguono per il loro forte focus sulla riparabilità I Fairbuds, sono auricolari wireless dotati di tecnologia di cancellazione del rumore attiva, driver in titanio e certificazione IP54, che li rende resistenti a sudore e acqua, sebbene non completamente impermeabili. L'autonomia dichiarata è di sei ore, con altre 20 extra custodite nel case, il quale si alimenta tramite USB Type-C e richiede due ore per una ricarica completa.

Caricabatteria e cavo non sono però inclusi nella confezione. Gli auricolari supportano anche la connessione Bluetooth multipoint, consentendo un passaggio fluido tra dispositivi, un vantaggio per coloro che fanno multitasking.

Il design enfatizza la facilità d'uso e il comfort, con leggerezza, pur non essendo concepiti per sessioni di allenamento intense. Sebbene ci siano alcune questioni minori, come la latenza audio, e nonostante la qualità della cancellazione del rumore non sia eccezionale, i Fairbuds sembrano comportarsi in modo adeguato nelle situazioni di tutti i giorni.