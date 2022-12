Famitsu: i 20 giochi migliori secondo gli sviluppatori giapponesi, Elden Ring batte God of War

Nell'ultimo numero di Famitsu, in uscita il 27 dicembre 2022, come ogni anno è stata stilata la classifica dei 20 migliori giochi sulla base dei voti espressi da sviluppatori e celebrità giapponesi. Al primo posto troviamo Elden Ring, seguito da Splatoon 3 e God of War Ragnarok. Di seguito la top 20 al completo:

Elden Ring Splatoon 3 God of War Ragnarok Pokemon Scarlatto e Violetto Stray Cult of the Lamb Tactics Ogre: Reborn Vampire Survivors Pokemon Legends: Arceus Monster Hunter Rise: Sunbreak Inscryption Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Needy Streamer Overload Genshin Impact Dragon Quest X Offline Uma Musume Pretty Derby Kirby and the Forgotten Land Apex Legends Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

La classifica stilata da sviluppatori e personalità celebri del mondo videoludico giapponese è molto differente da quelle delle vendite effettive nel Sol Levante. Ad esempio Elden Ring è al primo posto, mentre Splatoon 3 è solo secondo, mentre il gradino più basso del podio se lo aggiudica il "gaijin" God of War: Ragnarok. Nella classifica spazio anche altre produzioni occidentali come Stray, Vampire Survivors, Horizon Forbidden West, e Call of Duty: Modern Warfare 2. Le votazioni in ogni caso non erano limitate esclusivamente ai giochi usciti quest'anno, il che spiega ad esempio l'inclusione di Uma Musume Pretty Derby, uscito nel 2021.