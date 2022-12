Xbox Game Pass non è in grado di fare concorrenza a Sony e PS5, dice Jim Ryan secondo un report

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha lasciato intendere che Sony non considera Xbox Game Pass come concorrenza. PS5 vende più del servizio di Microsoft per Ryan. Il tutto è stato riportato da Tom Henderson tramite Insider-Gaming.

Una fonte di Insider-Gaming, che desidera rimanere anonima perché non può parlare pubblicamente delle informazioni di cui è a conoscenza, ha dichiarato che Jim Ryan ha condotto un Q&A per i dipendenti all'inizio del mese, in cui ha parlato della concorrenza sul mercato.

In risposta a una domanda su Xbox Game Pass, Jim Ryan avrebbe detto che "Quando consideriamo Game Pass, sembra che i numeri di Game Pass siano sempre più bassi. Se consideriamo Game Pass, in due anni abbiamo venduto più PS5 di quanti abbonati abbiano raccolto, e lo fanno da 6-7 anni".

Jim Ryan

Secondo quanto riferito da Ryan, "siamo appena al di sotto dei 50 milioni di abbonati [ndr, si parla di PS Plus in questo caso] e loro sono nella fascia bassa dei 20, ma c'è ancora molto lavoro da fare per far crescere questo numero".

Ovviamente si tratta di un report e non abbiamo modo di verificare le fonti di Insider-Gaming visto che sono rimaste anonime. Possiamo solo riportare quanto indicato e ricordare che va considerato solo un rumor.