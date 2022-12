Street Figher EX: il produttore di FF16 era così bravo con Zangief che il team ha indebolito il PG

Il produttore di Final Fantasy 16 - Naoki Yoshida - una volta ha spinto il team di Street Fighter a indebolire un personaggio di Street Fighter EX. Il motivo? Yoshida era troppo bravo con quel personaggio.

Recentemente, i subreddit dedicati a Final Fantasy 14 e Street Fighter 6 hanno iniziato a raccontare una storia che risale al 2020. In una conversazione con il direttore creativo di Tekken, Katsuhiro Harada, il produttore di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha rivelato di aver battuto 57 avversari di fila giocando con Zangief, e per questo gli sviluppatori di Street Fighter EX hanno modificato il personaggio.

Tra i 57 sfidanti di Yoshida c'era anche alcuni sviluppatori del gioco, che sono stati battuti da Yoshida senza pietà. Dato che la sessione di gioco in questione era un test di pre-release per Street Fighter EX, gli sviluppatori sono tornati sui proprio passi e hanno indebolito Zangief.

Yoshida è noto per essere il direttore creativo di Final Fantasy 14, amato dai fan di tutto il mondo, e anche il produttore dell'attesissimo Final Fantasy 16. Non è esattamente conosciuto come un fan accanito dei giochi di combattimento. Ha invece sempre espresso il suo amore per la serie Dragon Quest.