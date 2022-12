Lenovo IdeaPad Slim 5 e 5i, nuovi modelli da 14 pollici OLED o 16 pollici IPS

Lenovo ha presentato i nuovi modelli della serie IdeaPad 5 Slim, che consentono di scegliere fra uno schermo di migliore qualità, OLED da 14 pollici, oppure di dimensioni maggiori, IPS da 16 pollici. A che prezzo? Si parte da 649,99$ per la versione IPS mentre non c'è ancora una cifra ufficiale per la versione OLED, in entrambi i casi con uscita a maggio 2023.

Lenovo IdeaPad Slim 5 da 14 pollici si pone senza dubbio come l'upgrade più interessante rispetto alla precedente generazione, non solo per l'adozione della tecnologia OLED ma anche per una luminosità superiore (400 nits contro 300), una copertura DCI-P3 del 100% e una risoluzione portata a 2240 x 1400 pixel, laddove in passato non ci si spingeva oltre i 1080p.

Lenovo IdeaPad Slim 5 da 16 pollici si pone invece come l'alternativa accessibile per via appunto del display da 16 pollici IPS, che vanta una luminosità pari a 350 nits e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. In entrambi i casi la "i" nel nome del prodotto indica la presenza di un processore Intel.

Lenovo IdeaPad Slim 5

Su tutti gli Slim 5 è presente una webcam a 1080p, quattro porte USB 3.2 Gen 1 (due USB-C e due USB-A), uscita HDMI 1.4b, lettore di SD Card, uscita audio jack da 3,5 millimetri e connettività Wi-Fi 6E. Le configurazioni AMD includono setup con processore Ryzen 7 (7730U), 5 (7530U) o 3 (7330U), 8 o 16 GB di RAM DDR4 e storage SSD PCIe da 256 GB a 1 TB, nonché il sistema operativo Windows 11.

Per quanto riguarda invece gli Slim 5i, si parte da un prezzo di 749,99$ per avere un processore Intel di tredicesima generazione i5 o i7, fino a 16 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe da 256 GB a 1 TB. In tutit i casi le colorazioni disponibili sono Cloud Grey, Abyss Blue e Violet con corpo in metallo.

Volendo sarà possibile acquistare anche un IdeaPad Pro Slim 5i con processore Intel di tredicesima generazione in combinazione con una scheda video NVIDIA next-gen e porta Thunderbolt 4, in questo caso con prezzi a partire da 1.499,99$.