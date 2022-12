Epic Games Store: Metro Last Light Redux è il gioco gratis del 24 dicembre 2022

L'Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis di oggi, 24 dicembre 2022. Di quale si tratta? Come avevamo già intuito, il gioco di oggi è Metro Last Light Redux. Sarà disponibile per le prossime 24 ore.

Potete reclamare il vostro gioco gratis del 24 dicembre 2022 tramite Epic Games Store oppure direttamente tramite l'Epic Games Launcher. Come sempre, vi ricordiamo che il gioco - una volta aggiunto alla vostra libreria - sarà vostro per sempre.

Metro: Last Light Redux è "l'edizione definitiva del classico "Metro: Last Light", riproposto in una versione evoluta utilizzando l'ultima iterazione del 4A Engine per la nuova generazione." La descrizione ufficiale recita: "Nei tunnel di Metro, sotto le rovine post-apocalittiche di Mosca, i superstiti sono assediati da minacce mortali esterne e interne. I mutanti sono appostati nelle catacombe, sotto la superficie devastata, a caccia di vittime sotto i cieli inquinati. Ma anziché restare unite, le città-stazioni di Metro sono in lotta per il potere supremo: un dispositivo devastante nascosto nei sotterranei militari della D6. Imperversa una guerra civile che potrebbe spazzare via l'umanità dalla faccia della Terra per sempre. Nei panni di Artyom, oppresso dal senso di colpa ma guidato dalla speranza, hai in pugno il nostro destino: l'ultimo barlume di speranza nell'oscurità..."

I requisiti consigliati di Metro: Last Light Redux sono:

Sistema operativo: Windows 7 o 8 (64-bit)

Processore: Quad Core o 3.0+ GHz Dual Core CPU

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 480 e superiori con DirectX 11

DirectX: Versione 11

Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 dicembre 2022? Quale pensate che sia il prossimo?