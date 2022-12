Stranger Things Tokyo: in produzione un anime spin-off, stando a dei rumor

Stando alle fonti del portale What's On Netflix, è in lavorazione Stranger Things Tokyo, un anime spin-off di Stranger Things ambientato per l'appunto nella metropoli giapponese.

Il progetto a quanto pare è già in sviluppo da tempo, con le prime voci di corridoio che sono iniziate a circolare già all'inizio dello scorso anno. Ora sono arrivati nuovi dettagli e in particolare uno stralcio della sinossi della serie, che a quanto pare porterà il Sottosopra nella Tokyo degli anni '80, con la storia che avrà come protagonisti due gemelli appassionati di videogiochi.

"Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grande avventura per fratelli gemelli amanti dei videogiochi che vivono nella periferia della Tokyo degli anni '80", recita la sinossi di Stranger Things Tokyo condivisa da What's On Netflix.

Per il momento non c'è nulla di ufficiale, quindi prendete queste indiscrezioni con le pinze. Detto questo, in passato gli stessi fratelli Duffer hanno suggerito dei possibili spin-off di Stranger Things.

"Ci sono ancora tante storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things: nuovi misteri, nuove avventure, nuovi insospettabili eroi", dissero a febbraio i Duffer, quando confermarono che la quarta stagione di Stranger Things sarebbe stata la penultima.

Inoltre, durante il podcast di Happy Sad Confused, Matt Duffer ha affermato che lo spin-off di Stranger Things sarà "diverso al 1000%" dall'originale, suggerendo quindi un linguaggio narrativo differente dalla serie originale, il che sarebbe possibile tramite un anime prodotto da uno studio giapponese.