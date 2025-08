Famitsu ci mostra nuove recensioni, tra ragazze anime magiche e horror ispirati al "panico satanico"

Prima di vedere i giochi, però, ricordiamo come funziona per chi non è solito visionare le Famitsu. La testata realizza quattro recensioni di ogni videogioco , tramite quattro persone diverse, e assegna così quattro voti in decimi per un totale di massimo 40 punti. Nel corso del 2025 non è ancora stato assegnato un voto perfetto e l'ultimo risale al gennaio 2024, con Like a Dragon Infinite Wealth.

Le recensioni di Famitsu

I giochi recensiti da Famitsu sono i seguenti, con relativi voti:

FAITH: The Unholy Trinity (Switch) - 7/7/8/8 [30/40]

Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes (PS5, PS4, Switch) - 7/8/8/8 [31/40]

FAITH: The Unholy Trinity è un gioco del 2022 pubblicato su PC e disponibile dall'ottobre 2024 su Nintendo Switch, ma che per qualche motivo è stato recensito ora da Famitsu. Si tratta di un gioco horror in pixel art vecchio stile e ispirato ai giochi in 8-bit e al "panico per il satanismo" degli anni 80.

Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes è invece un gioco di ruolo d'azione a scorrimento laterale con grafica anime nel quale vestiamo i panni di una ragazza con poteri magici che entra all'interno dei libri con lo scopo di ripararli e risolvere un mistero. È disponibile unicamente in Giappone. Secondo Fatmisu, dura tra le 15 e le 18 ore ma ne servono fino a 25 per il 100%.

