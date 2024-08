Fate/hollow ataraxia REMASTERED è stato annunciato con un trailer per PC e Nintendo Switch

Fate/hollow ataraxia REMASTERED è stato annunciato per PC e Nintendo Switch con un trailer che purtroppo non include una data di uscita per l'edizione rimasterizzata della visual novel, pubblicata originariamente nel 2005 su PC e ripresa su PlayStation Vita nel 2014.

Proprio come l'ormai imminente Fate/stay night REMASTERED, questa edizione vanterà una grafica in alta definizione che andrà a valorizzare la qualità degli artwork presenti all'interno dell'avventura, dai toni meno drammatici rispetto al precedente capitolo.

La storia di Fate/hollow ataraxia si svolge infatti alcuni mesi dopo gli eventi di Fate/stay night e si pone come una sorta di "what if?", andando a miscelare diverse linee temporali e dando vita a una realtà in cui tutto è possibile e i personaggi si trovano a interagire in maniera inaspettata.

Troveranno dunque posto nella storia di questa nuova edizione rimasterizzata le diverse scelte disponibili per i protagonisti, che andranno a comporre un quadro narrativo ampiamente interpretabile dagli appassionati.