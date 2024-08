Zenless Zone Zero si aggiorna alla versione 1.1, ecco data di uscita, trailer e i nuovi personaggi in arrivo

La versione 1.1 di Zenless Zone Zero si intitola "Undercover R&B" e sarà disponibile a partire dal 14 agosto . Nel player sottostante trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio, che offre un'anteprima dei personaggi in arrivo e non solo. Inoltre, è stato svelato un codice promozionale che permette di ottenere gratuitamente 300 unità di Polychrome e altre risorse utili.

Come da programma, oggi Hoyoverse ha presentato la versione 1.1 di Zenless Zone Zero , che porterà con sé nuove missioni, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato . Scopriamo le novità principali.

Le novità della versione 1.1 di Zenless Zone Zero

La versione 1.1 di Zenless Zone Zero introdurrà nuove sfide per la New Eridu Public Security e una nuova storia che coinvolge Qingyi, Jane e Seth che dovranno vedersela con il gruppo criminale noto come Montain Lion Gang. Oltre alle nuove missioni della storia, l'aggiornamento aggiungerà "Inferno Reap", dove i giocatori potranno affrontare Nineveh per ottenere varie ricompense, e la nuova area di Lumina Square.

L'aggiornamento introdurrà tre nuovi personaggi, ovvero Qingyi, Jane e Seth, che saranno disponibili nei banner a tempo limitato di questa versione. Qinqyi è un personaggio di rango S, di elemento Electric e categoria Stun. Combatte con un bastone elettrificato che le permette di accumulare velocemente Daze e di aumentare il suo moltiplicatore di Stun DMG. Arrecando danni fulminanti carica il "Flash Connect Voltage", che una volta raggiunta una certa soglia le permette di eseguire attacchi poderosi.

Anche Jane è un personaggio di rango S, ma di tipo Physical - Anomaly. Durante le battaglie puà attivare il "Passion State", che le permette di scatenare rapide combo di attacchi e infliggere il malus Anomaly aggli avversari. Infine, Seth è un personaggio A-Rank di tipo Electric - Defense. Garantisce ai compagni di squadra dei buff grazie al suo grosso scudo, che all'occasione può trasformare in una grossa spada per attaccare i nemici. Oltre a questi nuovi personaggi, verrà introdotto il Bangboo "Officer Cui" di rango S.

Non mancheranno anche degli eventi a tempo limitato. Il principale è la "Camellia Golden Week", durante la quale i giocatori possono ottenere Polychrome, A-level W-engine, e vari materiali completando gli incarichi opzionali dedicati. Ci saranno anche altri eventi con combattimenti e minigiochi, come Immersive "Tactical Drill" e "First-Class Customer Service", e nuove funzionalità, come una modalità fotografica migliorata, con filtri e opzioni per i selfie.