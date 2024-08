Zenless Zone Zero offre 300 Polychrome gratis con un codice promozionale

I codici promozionali di agosto di Zenless Zone Zero e come riscattarli

Il codice promozionale in questione è "UNDERCOVERRNB" (senza virgolette). Tenete presente che sarà disponibile solo fino alle 17:59 italiane di domani, 4 agosto, quindi riscattatelo il prima possibile.

Per poter accedere alla funzione di riscatto codici in Zenless Zone Zero per prima cosa è necessario raggiungere l'Inter-Knot Level 5, il che richiede semplicemente di giocare le prime ore del titolo di Hoyoverse.

Soddisfatto questo requisito, per immettere e riscattare i codici promozionali avete due metodi, ovvero tramite il sito web ufficiale di Zenless Zone Zero o direttamente dal gioco. Nel primo caso vi basta raggiungere questa pagina, effettuare l'accesso con il vostro account di gioco se già non lo avete fatto e immettere la password, che potete semplicemente copia e incollare.

Dal gioco, invece, vi basta seguire aprire il menu principale (tasto ESC su PC, Options su PS5 e cliccando sull'icona in alto a sinistra dello schermo su mobile). Una volta fatto selezionate "More" e successivamente "Redemption Code" e inserite i codici qui sopra. Una volta fatto potrete reclamare il vostro bonus tramite la casella di posta interna del gioco, che trovate sempre nel menu di gioco.