Dynasty Warriors: Origins si mostra in azione con due video di gameplay dal ChinaJoy 2024

I due insegnano al protagonista di Dynasty Warriors: Origins l'importanza di lottare per i propri ideali e per difendere i più deboli , ed è sulla base di questi valori che porteremo avanti la nostra azione durante l'avventura.

Nel gioco vestiremo i panni di un abile guerriero che però ha dimenticato il proprio passato in seguito a una ferita riportata in battaglia, e così si trova a dover ricominciare da capo dopo aver incontrato il carismatico Zhang Jiao e il coraggioso Guang Yu.

Un episodio innovativo

Annunciato a fine maggio, Dynasty Warriors: Origins si pone senza dubbio come un episodio innovativo per la celebre serie Koei Tecmo, in particolare per quanto concerne il tradizionale gameplay uno-contro-mille che da sempre caratterizza il franchise.

Nei video di gameplay viene infatti spiegato che il sistema di combattimento è stato rivoluzionato e contro gli avversari più forti non potremo limitarci a eseguire sempre le stesse manovre, bensì dovremo fare attenzione anche alla parata e alla schivata.

Insomma, la sensazione è che gli sviluppatori abbiano introdotto un maggiore spessore rispetto alla formula che ben conosciamo, e ciò potrebbe senz'altro trasformare l'esperienza di Dynasty Warriors: Origins in qualcosa di diverso dal solito.