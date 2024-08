È un'esclusiva PlayStation il gioco più venduto della prima metà del 2024 negli USA: stiamo parlando naturalmente di Helldivers 2, lo sparatutto di Arrowhead Game Studios, che ha dominato la classifica nell'arco del semestre superando anche un rivale temibile come Call of Duty: Modern Warfare 3.

Helldivers 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 Dragon's Dogma 2 MLB: The Show 24 Elden Ring Final Fantasy VII Rebirth WWE 2K24 Tekken 8 Madden NFL 24 Hogwarts Legacy

L'ultimo episodio della serie Activision si è dunque piazzato in seconda posizione, in maniera sorprendente, così com'era probabilmente inaspettato il terzo posto conquistato da Dragon's Dogma 2, che sembra aver totalizzato vendite davvero importanti sul territorio americano.

A completare la top 5 troviamo MLB: The Show 24 ed Elden Ring, quest'ultimo risalito dal ventesimo posto grazie al lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, che ha rivitalizzato in maniera sostanziale i numeri dello straordinario soulslike targato FromSoftware.