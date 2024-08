Nintendo Switch Lite Hyrule Edition e 12 mesi di NS Online + Pacchetto aggiuntivo in prenotazione su Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione del nuovo modello di Nintendo Switch Lite, precisamente in versione Hyrule Edition: include anche un abbonamento individuale per 12 mesi a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo (del valore di 33.99€). Il prezzo attuale è 229€, tecnicamente con uno sconto di 99 centesimi rispetto al prezzo consigliato. La data di uscita è il 26 settembre. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero nel caso nel quale venga proposto uno sconto, questo sarà applicato in modo automatico al vostro ordine senza bisogno di eseguire alcuna azione o seguire l'andamento dei prezzi. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.