FIFA 20 e GTA 5 restano in vetta alla classifica italiana, Tekken 7 in rimonta

FIFA 20 e GTA 5 continuano a dominare la classifica italiana: il calcistico di EA Canada si conferma in prima posizione, seguito dal blockbuster di Rockstar Games. Al terzo posto troviamo invece Rainbow Six: Siege, in salita.



Molto interessante la rimonta di Tekken 7, che passa nel giro di una settimana dal ventunesimo al sesto posto, rientrando dunque nella top 10. Una prestazione ancora più clamorosa è però quella di Shadow of the Tomb Raider, che passa dalla sessantaseiesima all'undicesima posizione.



Per il resto, i giochi in classifica sono più o meno quelli che già conoscevamo, sebbene l'imminente annuncio ufficiale di Call of Duty: WarZone, rivelato in anticipo con un video, potrebbe mischiare le carte e spingere le vendite di Modern Warfare.



Classifica italiana - settimana 9 del 2002



FIFA 20 (PS4, EA) Grand Theft Auto V (PS4, Rockstar) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (PS4, Ubisoft) Tom Clancy's The Division 2 (PS4, Ubisoft) Days Gone (PS4, Sony) Tekken 7 (PS4, Bandai Namco) Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Activision) Red Dead Redemption 2 (PS4, Rockstar) Need for Speed: Heat (PS4, EA) Gran Turismo Sport (PS4, Sony)