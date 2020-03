MediaWorld, volantino La Casa per Me: offerte su frigoriferi, lavatrici e molto altro

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino, La Casa per Me, con tante offerte su frigoriferi, lavatrici, forni e piani cottura. Apparecchi indispensabili per la vita di chiunque, videogiocatori compresi.



Fra le lavatrici spicca la Hoover DXOA4438AHC3/2, disponibile a 449 euro anziché 549: si tratta di un dispositivo a carica frontale con capacità di carico di 8 Kg, classe energetica A+++, profondità di appena 44 centimetri e velocità della centrifuga pari a 1300 giri al minuto.



Se invece dovesse servirvi un piano cottura, c'è il Candy CIC642 a 249 euro anziché 349: un elegantissimo piano a induzione termica dotato di quattro piastre, comandi frontali, timer e una larghezza standard pari a 59 centimetri.



Avete bisogno di qualcosa di più grosso e tradizionale? C'è una cucina La Germania AMN965GXV a 749 euro anziché 989: un set composto da cinque fornelli classici, con sotto un forno a gas da 117 litri di volume. Le dimensioni? 89,5 x 87 x 60 centrimetri.



Infine i frigoriferi: se avete un budget ristretto ma non volete rinunciare a spazio e funzionalità, ecco l'Indesit TAAN 6 FNF S, con i suoi 329 litri a cui se ne aggiungono 73 per il congelatore, doppia porta, sistema No Frost e classe di efficienza energetica A+.



