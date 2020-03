5 giochi per dottori in erba

In questo clima di grande emergenza medica, ecco i migliori giochi per dottori in erba e per tutti coloro che pensano di riuscire a fare meglio dei medici veri!

Realizzare giochi per dottori. L'idea non è malvagia, no? E infatti qualcuno ci ha già pensato. Più o meno. D'altronde la diffusione del virus "che non deve essere nominato", unita alla preoccupazione per la cronica mancanza di risorse degli ospedali, ha portato i Governi come il nostro a valutare diverse misure d'emergenza, dalla collaborazione con i medici delle ONG fino al reinserimento in servizio di personale in pensione.



Eppure nella redazione di Terni sentiamo che si potrebbe fare di più. Dopo anni a guardare Dr. House e Grey's Anatomy, non vi sentite anche voi abbastanza preparati per rispondere alla chiamata della nazione? Dopo esservi diagnosticati le peggiori malattie autoimmuni su Google e aver passato mesi a postare soluzioni brillanti sui social, non pensate che vi basterebbe giusto una piccola infarinatura di medicina per poter fare meglio di quei dottori che hanno studiato la materia per minimo una decina d'anni? Noi di Multiplayer.it pensiamo di sì e oggi abbiamo finalmente quello che fa per voi: aspiranti chirurghi, infermieri e virologi informatici, vi presentiamo i cinque migliori giochi per diventare medico!

Dr. Mario Partiamo con un grande classico del genere "faccio questo lavoro senza averne le competenze". Una specialità in cui il maestro indiscusso non può che essere lui, Super Mario. Pardon, Dr. Mario. Improvvisatosi medico durante la crisi dei tubi rotti del 1990, il nostro baffuto tuttofare salterino ha cominciato a curare virus usando a caso pillole prodotte con strani coloranti. Pare che i risultati fossero tutto sommato soddisfacenti nella lotta agli organismi unicellulari, ma che i suoi pazienti soffrissero per un numero imprecisato e non tracciabile di effetti collaterali. Dopo aver abbandonato frettolosamente Super Nintendo e Game Boy, oggi esercita in clandestinità sui dispositivi iOS e Android.

Trauma Team Rimaniamo in casa Nintendo con Trauma Team, l'ultimo capitolo della storica e apprezzata serie Atlus nota come Trauma Center. Un franchise che nei suoi anni migliori pare essere stato utilizzato persino da veri medici come esercizio e che quindi è perfetto per il nostro obiettivo. Uscito su Wii nel 2010, Trauma Team è un po' diverso dai precedenti episodi e, nonostante siano presenti personaggi storici come Naomi, la storia di questa visual novel a tema medico può essere fruita anche dai neofiti. In più è probabilmente il capitolo più variegato, visto che si concentra su diverse parti dell'attività medica senza limitarsi alla solo chirurgia. Come il resto della serie è piuttosto difficile da reperire in formato retail, ma la versione digitale dovrebbe poter essere scaricabile tramite Virtual Console sull'eShop di Wii U.

Surgeon Simulator VR Chi vuole imparare come NON fare il medico dovrebbe invece rivolgersi a Surgeon Simulator VR. Un'esperienza in realtà virtuale leggera e fuori di testa, che premia il caos piuttosto che l'effettiva competenza. È comunque perfetto per scaricare la tensione dopo un intervento difficile, oppure per provare l'ebrezza di essere raccomandati al posto di qualcuno più competente e meritevole di noi. Ma attenzione: per nessuna ragione al mondo dovete provare a utilizzare le tecniche apprese nel gioco su una persona reale. Davvero. Non fatelo mai.

Two Point Hospital In Two Point Hospital si impara qualcosa di diverso rispetto agli altri giochi di questa selezione: infatti si impara a gestire un'intero ospedale. Si possono assumere medici e infermieri per il lato sanitario, assistenti che si occupano del ricevimento dei pazienti o dell'amministrazione e, ovviamente, gli inservienti che tengono pulita la struttura e cacciano i fantasmi. Perché sì, purtroppo anche i migliori a volte sbagliano e gli spiriti dei pazienti morti a causa di cure inefficaci non sono mai particolarmente comprensivi. Nel complesso si tratta di un gestionale che si rifà molto a Theme Hospital, e questo è bene, specie se vi piace non prendere nulla troppo sul serio, nemmeno le crisi più disperate.

LevelEX Per concludere in bellezza, vi proponiamo una serie di giochi che pare creata appositamente per questo speciale. Parliamo dei titoli mobile realizzati da Level Ex, un team di sviluppo americano che si presenta proprio come "creatore di videogiochi per medici". Una vasta librerie di esperienze volte a catturare le difficoltà della pratica medica, e che vanno da Cardio Ex a Pulm Ex, passando per Gastro Ex ed Airway Ex. Ammettiamo di non averli ancora provati, ma sono gratis e non vediamo l'ora di sapere quanto saranno migliorate le vostre skill mediche dopo aver passato ore e ore a intubare pazienti virtuali.