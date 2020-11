FIFA 21 ancora in testa alla classifica vendite UK, nessuna novità

FIFA 21 si conferma in vetta alla classifica vendite settimanali del Regno Unito, che anche questa volta si dimostra decisamente noiosa vista la sostanziale mancanza di novità rispetto alle top ten delle settimane scorse.

Spinto ulteriormente anche da una riduzione di prezzo in questo periodo di saldi, FIFA 21 cementa ulteriormente la sua prima posizione, che d'altra parte è abbastanza sicura ormai da tempo specialmente nel mercato UK.

A seguire l'altro classico, ovvero Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie destinato a rimanere sul podio per un bel po', probabilmente, mentre in terza posizione c'è l'inesorabile Animal Crossing: New Horizons, che dimostra di essere ancora in perfetta salute a distanza di mesi.

Cambia insomma poco rispetto alle settimane scorse, con Assassin's Creed Valhalla piazzato in quinta posizione e seguito da Marvel's Spider-Man: Miles Morales, mentre Marvel's Avengers riprende quota con le feste pre-natalizie, a quanto pare.

Classifica UK dal 23 al 29 novembre 2020