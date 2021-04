Final Fantasy 14, beta PS5: modalità grafiche, risoluzione e frame rate

La beta di Final Fantasy 14 per PS5 includerà diverse modalità grafiche che gli sviluppatori hanno descritto nel dettaglio, parlando di risoluzione e frame rate.

Disponibile a partire da domani, la beta PS5 di Final Fantasy 14 consentirà di scegliere la risoluzione fra tre opzioni: 4K, 1440p o 1080p. Ognuna di esse garantirà performance differenti, ha spiegato il project manager Shoichi Matsuzawa.

"Non vorrei eccedere in generalizzazioni, visto che ci sono così tante tipologie di contenuti in Final Fantasy XIV, ma posso dire che a 1440p e 1080p il gioco dovrebbe girare a 60 fps durante le normali fasi di gameplay."

"Anche optando per la risoluzione 4K, ovverosia 2160p, dovreste vedere un frame rate attorno ai 40 fps, dunque un valore significativamente più alto rispetto alla versione PS4."

"Naturalmente ci saranno situazioni in cui avrete da qualche dozzina a qualche centinaio di giocatori presenti all'interno di determinate zone, ma anche in quei momenti credo che il gioco possa offrire almeno 30 fps stabili."